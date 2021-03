De eerste resultaten lopen binnen: Ricciardo snelste in eerste sessie pre-season

Van donderdag tot en met zondag worden in Bahrein elke dag twee sessies gehouden van elk vier uur. Per sessie mag elk team één rijder zijn wagen voor het nieuwe seizoen laten testen. Eind deze maand, op 28 maart, begint het seizoen op datzelfde circuit.

Daniel Ricciardo zette de allereerste sessie op donderdag naar zijn hand. De nieuwkomer bij McLaren reed de 5,412 kilometer in 1'32.203". Daarmee bleef hij Pierre Gasly in zijn AlphTauri (+0.028") en Max Verstappen in zijn Red Bull (+0.042") voor. Esteban Ocon reed de vierde tijd, Charles Leclerc op ruim een seconde de vijfde tijd.

Het was ook uitkijken naar Mick Schumacher, die zijn F1-debuut maakte. Hij realiseerde de negende tijd. Mercedes begon niet al te best aan de voorbereiding. De wagen van Valtteri Bottas had probelemen met de versnellingsbak en moest 36 minuten naar binnen. Daarna reed hij pas de tiende tijd.

Wereldkampioen Lewis Hamilton komt pas in de namiddagsessie in actie, net als onder meer Carlos Sainz (nieuw bij Ferrari), Lando Norris en Lance Stroll.