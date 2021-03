De Cauwer: "Van Aert neemt stevige optie om de Tirreno te winnen"

Wout van Aert nam Mathieu van der Poel op sleeptouw in de 3e rit van de Tirreno, wat zijn concurrent de zege opleverde maar Van Aert zelf wel 6 bonificatieseconden.

"Hij had het ook anders kunnen doen, want hij wist dat de kans groot was dat hij niet zou winnen met Mathieu in zijn wiel. Maar hij ging gewoon voor die 6 seconden", zegt José De Cauwer in onze Facebook Live.

"Ik vind het mooi dat hij dat doet, hij wil niet rijden om Mathieu te doen verliezen. Ook een mooi gebaar voor de supporters, die steeds meer in twee clans tegen elkaar worden opgezet. Terwijl je zoals ik ook fan kunt zijn van allebei, het zijn allebei geweldige coureurs."