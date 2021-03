Clement over strafschopfase: "Misschien was de VAR een cola gaan halen"

"Ik heb er geen verklaring voor waarom dit geen strafschop was. Misschien was de VAR wel een cola gaan halen, om iets te drinken op dat moment. Als de voet van Sobol helemaal wordt meegepakt, snap ik niet dat het geen penalty is."

"Eerst dacht ik nog: we hebben gewoon 2 punten verspeeld op Charleroi. Maar dan had ik nog niet alle beelden gezien", zei de Club-coach. "Ondertussen heb ik de fout op Sobol gezien. Bij 0-2 is het een heel andere wedstrijd."

Misschien greep de scheidsrechter niet in, omdat de spelers van Club Brugge ook niet protesteerden? "Ik probeer al maanden mijn spelers in te prenten dat ze niet in discussie moeten gaan", repliceert Clement.



"We hebben er vertrouwen in dat de videoscheidsrechters naar de beelden kijken: het is hun job om dat te doen. Het is mijn job om mijn spelers zich te laten concentreren op de wedstrijd. Je kunt ons dan toch niet verwijten dat we niet hebben gereclameerd?"



Toch stak Clement ook de hand in eigen boezem. "Onze tweede helft was een pak minder. We waren minder goed aan de bal en in de duels. Op die manier breng je Charleroi opnieuw in de wedstrijd en geef je hen hoop. Te veel jongens gingen de strijd niet meer aan."