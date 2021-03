Alonso racet volledig seizoen met titanium platen in zijn kaakbeen

Fernando Alonso liep vorige maand een gebroken bovenkaak op bij een fietsongeluk in Zwitserland. De 39-jarige Spanjaard moest worden geopereerd en lag enkele dagen in het ziekenhuis. De titanium platen in zijn kaakbeen worden pas na dit seizoen verwijderd, maar dat stoort hem niet.

"Ik kan al twee weken normaal trainen", zegt hij. "Maandag en dinsdag zat ik ook al in de simulator. Mijn voorbereiding is dus niet al te veel in het gedrang gekomen. De titanium platen moeten nog worden verwijderd, maar dat zal geen invloed hebben op mijn professionele leven. Ik voel me goed."

Alonso miste alleen de presentatie van de nieuwe Alpine-bolide, de opvolger van Renault. Maar vandaag kan hij op de tweede testdag in Bahrein weer in actie komen. Ploegmaat Esteban Ocon nam gisteren de eerste sessie voor zijn rekening.

"Ik voel dat ik mijn beste jaren nog voor me heb liggen", bevestigt Alonso zijn ambities. "Ik rij beter dan ooit en moest dus een nieuwe uitdaging kiezen. Maar voor overwinningen en wereldtitels heb je meer nodig dan motivatie. Je moet geluk hebben en het volledige pakket, daar bouwen we nu aan bij Alpine."