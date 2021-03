Ajax kan toptalent Brobbey niet op andere gedachten brengen, hij tekent voor Leipzig

Ajax meldde eerder dit jaar al dat Brobbey zijn aflopende contract niet ging verlengen. Bronnen rond de aanvaller meldden destijds dat Leipzig de beste papieren had om de Amsterdammer in te lijven.

Dat vermoeden is werkelijkheid geworden. Brobbey heeft in Duitsland een contract voor 4 seizoenen getekend.

Ajax probeerde de spits de laatste weken toch weer op andere gedachten te brengen, maar dat lukte niet. Dat de onderhandelingen niet makkelijk geweest zullen zijn, kan je wel vermoeden als je weet dat Mino Raiola de makelaar is van Brobbey.

Brobbey is een groot talent. Hij doorliep de jeugdreeksen van Ajax en mocht dit seizoen enkele keren opdraven als invaller bij de eerste ploeg. Hij scoorde al een keer in de Eredivisie en twee keer in de Europa League, onder meer gisteren tegen Young Boys (3-0).