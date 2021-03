"Samen trainen met Nederlanders heeft Hanne Desmet laten denken als een topper"

Sinds Desmet in Heerenveen traint met de Nederlandse toppers zoals Suzanne Schulting gaat ze met rasse schreden vooruit. “Samen trainen met de Nederlanders heeft ervoor gezorgd dat ze meer als een topper is gaan denken. Maar ze heeft nog grote stappen te zetten."

De bondscoach ziet zijn 24-jarige poulain nog stappen zetten. "Hanne is in haar sport gegroeid en zelfverzekerder geworden. Het typische spel dat shorttrack is, ligt niet helemaal in haar aard. Ze heeft meer bevestiging nodig."

"Hanne heeft laten zien wat ze in haar mars heeft. Ze toont vooral dat ze fysiek heel sterk is. Als ze tactisch de puntjes op de i zet en haar manoeuvres goed doseert, staan er nog mooie dingen te gebeuren."

"Twee jaar geleden kritiek op trainen in Heerenveen"

De beslissing om Hanne en Pieter Desmet na de Winterspelen van 2018 in Pyeongchang te laten meetrainen onder Pieter Gysel in Heerenveen is de juiste gebleken. "Daar is toen best wat kritiek op geweest", herinnert Corné Lepoeter, voorzitter van de Belgische schaatsbond, zich.



Critici vonden het geen goed idee om de beste schaatsers te scheiden van de rest. "Maar de laatste jaren is in Hasselt een goed functionerend opleidingscentrum voor jonge shorttrackers opgericht." En dat werpt ook zijn vruchten af.



"Het programma in Hasselt groeit sneller dan we hadden gedacht", zegt Gysel. "Het was voor de Winterspelen van 2018 een grote droom een estafetteploeg op de been te brengen. Daar waren we dichtbij. Negende, terwijl de beste acht zich plaatsten. Nu moeten we kunnen meedoen."

Daarbij denkt Gysel aan de aflossingskwartet bij de mannen en aan een mixed relay (twee vrouwen en twee mannen). Voor dat laatste nummer was de naturalisatie van Tineke den Dulk belangrijk.