Wout van Aert is eerlijk: "Er zat vandaag niet meer in dan de 3e plaats"

"Zoals verwacht was het een zware rit en in de finale hebben ze het ons niet makkelijk gemaakt", opende Wout van Aert zijn analyse.

"Het is goed dat ik mijn trui behoud en naar een mooie uitslag sprint, maar er zat niet meer in dan de derde plaats."

"Geraint Thomas maakte er een heel lange sprint van", vertelde de leider over de slotmeters. "Ik zat redelijk op mijn limiet, zoals veel renners waarschijnlijk."

"Julian Alaphilippe nam daarna een paar lengtes. Ik zat nog wel oké in zijn slipstream en Mathieu van der Poel kwam uiteindelijk nog over mij. Ik was niet goed genoeg om er aan te pas te komen."

"Het was eerlijk, ja, zoals heel vaak in de koers. Dat ik de eindzege niet cadeau zal krijgen? Dat had ik ook niet gedacht, maar ze wachten niet tot de bergrit van zaterdag om het ons moeilijk te maken."

"Mijn ploeg stond onder druk. We hebben het goed gedaan zonder al te veel hulp."

"Ik heb weer een rit overleefd en ik pak nog bonificatieseconden. Het is een geslaagde dag. Ik ben tevreden, opdracht volbracht. De overwinning zat er niet in."