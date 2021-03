Van Dijk rijdt D'hoore uit de leiderstrui in stormachtige tijdrit

Jolien D'hoore blonk in de leiderstrui na haar zege in de openingsetappe, maar het was voor de start al erg onwaarschijnlijk dat ze die in de tijdrit van 14 kilometer zou kunnen vasthouden. D'hoore zette uiteindelijk de 27e tijd neer op bijna twee minuten van winnares Van Dijk.

De tijdrit werd trouwens een hele tijd uitgesteld door de stevige wind, maar in de late namiddag kon er dan toch gereden worden, al was dat dan op gewone wegfietsen.

Van Dijk trok zich de omstandigheden niet aan en finishte bijna een halve minuut sneller dan haar concurrentes. Morgen staat er nog een rit op het programma.