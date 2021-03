Union, de aanstaande kampioen in 1B: "Denk niet dat kloof met 1A zo groot is"

"Dit is mijn 2e jaar bij Union. Vorig jaar werd er ook al gedroomd, maar toen hebben we het niet gehaald omdat we niet regelmatig genoeg waren. Dit jaar was de ambitie opnieuw heel duidelijk: promotie naar 1A. En nu zijn we er wel heel dichtbij."

"We krijgen van buitenaf al een tijdje vragen over de titel, maar we moeten de wedstrijd eerst nog winnen", tempert Geraerts eerst nog een beetje de feestvreugde. "Het wordt een geladen match tegen RWDM, maar dat was de vorige keren ook al zo."

"De komst van Felice Mazzu is heel belangrijk in dit verhaal"

Geraerts en Mazzu hebben ook een speciale band. "Die klik is er al jaren geleden gekomen, toen ik als speler actief was bij Charleroi. Daar heb ik 2 jaar onder hem gespeeld. Ik was zijn verlengstuk in de kleedkamer. We zijn daarna altijd contact blijven houden. Het belangrijkste is dat we elkaar vertrouwen en weten wat we aan elkaar hebben. We hebben elk onze kwaliteiten en dat loopt heel goed."

"En zoals in voetbal vaak het geval is, uitslagen bepalen ook de sfeer in de kleedkamer. En ik denk dat we dit seizoen ook heel veel goede uitslagen hebben gehad."

"En ook de komst van coach Felice Mazzu is heel belangrijk in het verhaal. Hij heeft van deze groep een hechter team gemaakt, een hecht blok. Hij heeft een goeie visie en zet duidelijke lijnen uit voor de groep. Hij legt die vervolgens goed uit en de groep pikt het heel goed op."

Wat maakt dat het dit seizoen zo goed loopt bij Union? "Er zijn veel factoren, maar het belangrijkste voor ons dit seizoen was het werk dat is geleverd door het management en technische directeur Chris O'Loughlin. Die heeft de kern vorig jaar geanalyseerd en wijzigingen doorgevoerd."

"De doelman, Anthony Moris, is heel belangrijk. Het is een betrouwbaar sluitstuk, met heel veel ervaring en hij is ook goed met zijn voeten. Achterin is Burgess dan overgekomen uit Engeland. Hij neemt de leiding in de verdediging op zich. Dan heb je op het middenveld onze kapitein Teddy Teuma. Met zijn werkkracht en techniek zorgt hij voor organisatie en voetballend vermogen."

"Natuurlijk vergeet ik ook de spelers niet. Het is een hechte groep met ook spelers met individuele kwaliteiten. Onze centrale as staat er al een heel jaar."

De kloof met 1A? "Ik weet niet of die zo groot is"

Officieel moet Union dus nog kampioen spelen, maar de promotie naar 1A kan hen wel niet meer ontsnappen. Is de club daar klaar voor? "Het is onze intentie om deze groep samen te houden. Maar na zo'n uitzonderlijk seizoen worden er wel spelers opgemerkt."

"Casper Nielsen is een goed voorbeeld. Hij flirtte vorig seizoen al met een vertrek en heeft nu weer een goed jaar achter de rug. De club zal hem graag willen houden, maar je moet ook naar de markt kijken. Dat is het werk van de technisch directeur."





"Met deze ploeg zouden we onze plaats hebben in 1A. Het verschil? Ik weet niet of er zo'n groot verschil is. In de beker hebben we tegen Moeskroen met een man minder een achterstand nog ongedaan gemaakt. En tegen Anderlecht hebben we het eerste uur ook heel goed meegespeeld."

"Na die match heb ik veel mensen horen zeggen dat we dat gedaan hebben op enthousiasme. En dat klopt voor een stuk, zo proberen we elke week te spelen. Met veel enthousiasme en kwaliteit. Ons spel verandert niet, alleen zijn we tegen Anderlecht op de beslissende momenten niet efficiënt geweest. Dus ik denk niet dat de kloof zo groot is."