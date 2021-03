Unicum: Andrej Roebljov haalt halve finale in Doha zonder 1 match te spelen

De 23-jarige Rus verzekerde zich op het ATP-250-toernooi van Doha van de halve finales, zonder ook maar 1 wedstrijd te moeten spelen. Het is de eerste keer in de geschiedenis van de ATP dat een speler twee keer op rij een vrije doortocht krijgt door een forfait van een tegenstander.

Roebljov was als derde reekshoofd vrij in de eerste ronde. Woensdag zegde zijn tegenstander, de Fransman Richard Gasquet (ATP-50), omwille van een voetblessure af voor de tweede ronde.

Donderdag had Roebljov opnieuw geluk. De Hongaar Marton Fucsovics (ATP-46), zijn opponent in de kwartfinales, moest verstek laten gaan met rugproblemen. Fucsovics moest woensdag in de tweede ronde erg diep gaan in een gewonnen driesetter tegen de Zuid-Afrikaan Lloyd Harris (ATP-84).

In de halve finales treft Roebljov de winnaar van het duel tussen het Oostenrijkse topreekshoofd Dominic Thiem (ATP-4) en de Spanjaard Roberto Bautista-Agut (ATP-13), het vijfde reekshoofd.

Roebljov is bovendien goed op dreef de laatste weken. Hij won vorige week zondag nog het ATP-toernooi in Rotterdam, won eerder dit jaar al de ATP Cup met Rusland en stootte op de Australian Open door tot in de kwartfinales. In het dubbelspel in Doha kon Roebljov samen met partner Karatsev wel zijn conditie al wat onderhouden.