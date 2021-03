Triatleet Heemeryck: "Bij mindere wedstrijd heb ik gevoel dat ik veel mensen ontgoochel"

Heemeryck hoopt net als zijn trainer te kunnen schitteren op de Ironman van Hawaï. "Mijn carrière is eigenlijk begonnen in de topjaren van Frederik en als je dan ziet dat hij als Belg wereldkampioen wordt in Hawaï, dan wil je dat ook worden", vertelt een ambitieuze Heemeryck.

Frederik van Lierde zette eind vorig jaar een punt achter zijn carrière, maar stilzitten is niet aan hem besteed. Integendeel, de 41-jarige Van Lierde is naast topsportcoördinator bij Defensie sinds januari ook de nieuwe coach van triatleet Pieter Heemeryck.

Frederik Van Lierde brengt een heel team mee met medische en wetenschappelijke experten en dat staat in schril contrast met hoe Heemeryck tot dan trainde.



"In het begin was het even schrikken, omdat ik nog nooit met lactaattesten en dergelijke zaken had gewerkt. De trainingen waren veel meer op gevoel en achteraf gezien was dat eigenlijk een loterij en hopen dat op een dag alles in zijn plooi zou vallen", zegt Heemeryck.



Maar volgens coach Van Lierde is dat geen groot nadeel: "Pieter heeft in het verleden al bewezen dat hij op gevoel triatlons kan winnen en dat is positief, want dat betekent dat hij zijn lichaam door en door kent", klinkt het.