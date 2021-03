Sebbe De Buck net wel, Loranne Smans net niet naar finale slopestyle op WK

Het was een moeilijke dag voor de mannen. Door de weersomstandigheden werden de kwalificaties even uitgesteld en greep de organisatie ook in in het parcours. "Het waren inderdaad moeilijke omstandigheden door het weer", vertelt Sebbe De Buck.

"Door de verse sneeuw was er heel weinig snelheid op het parcours en heeft de organisatie beslist om de laatste sprong eruit te halen. Daarom mocht ook de top 8 van elke reeks naar de finale in plaats van de top 5."

En dat kwam De Buck goed uit. Met een goeie tweede run - goed voor 72,50 punten - plaatste hij zich als 8e voor de finale. "In mijn eerste run maakte ik een foutje op de rails, maar dat heb ik gelukkig goedgemaakt met mijn tweede run."

"Net als achtste toch door naar finale. Daarin is alles mogelijk, hopelijk valt het weer mee en kunnen we de laatste sprong in de finale wel doen." De finale van de slopestyle staat vrijdag op het programma.

De 19-jarige Jules De Sloover haalde de finale niet. Hij kon geen enkele van zijn 2 runs foutloos afwerken en eindigde als 24e in de tweede kwalificatiereeks.