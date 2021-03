Rugpijn blijft duren: Nadal is er ook in Dubai nog niet bij

Rafael Nadal kwam niet meer in actie sinds hij een kleine maand geleden in de kwartfinales van de Australian Open uitgeschakeld werd door Stefanos Tsitsipas.

In Australië klaagde de 34-jarige Spanjaard al over zijn rug. Daarom had Nadal al gepast voor de voorbereidende ATP Cup.

Na de Australian Open liet Nadal verstek gaan voor de toernooien in Rotterdam en het Mexicaanse Acapulco. Daar komt nu ook Dubai (14-20 maart) bij. Nadal won dat toernooi in een ver verleden, in 2006 om precies te zijn.

"Ik wil de Dubai Duty Free Tennis Championships bedanken voor de aangeboden wildcard", verklaart Nadal. "We hebben serieus overwogen om te komen spelen, maar ik denk dat ik er nog niet klaar voor ben."