Nog geen zekerheid over toekomst ploeg Lefevere: "In het leven kan alles gebeuren"

"Duidelijke deadline om situatie zoals in 2018 te vermijden"

Met 8 zeges in het nog prille wielerseizoen staat Deceuninck-Quick Step alweer afgetekend aan kop in het klassement van de WorldTour-teams. Het succes van de ploeg van Patrick Lefevere lijkt zo ook in 2021 niet af te remmen, al is de toekomst van de succesformatie nog niet verzekerd.

Hoofdsponsor Deceuninck gaat immers het laatste contractjaar (van 3 seizoenen) in. De handtekening voor een verlenging is er voorlopig nog niet, de deadline daarvoor ligt eind maart. Hoe kijkt ploegbaas Lefevere naar de situatie?

"Met een hoofdsponsor alleen maak je natuurlijk geen ploeg", opent Lefevere aan tafel in Extra Time koers. "Ik heb niet het geluk dat ik één sponsor heb, zoals bijvoorbeeld Ineos of de sjeik van de Emiraten, die de hele ploeg draagt. Welke richting de onderhandelingen uitgaan? Als het moment daar is, zullen jullie het weten", blijft Lefevere mysterieus.

"In het leven kan er vanalles gebeuren. Ik wou niet meer in dezelfde situatie komen als in 2018, daarom is die duidelijke deadline er. Of jullie me op 31 maart mogen bellen? Doe maar op 1 april", lacht Lefevere.