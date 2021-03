Kogel is door de kerk: Parijs-Nice komt zondag niet aan in Nice

De twee laatste etappes van Parijs-Nice zijn voorzien in het departement Alpes-Maritimes, maar in de kuststreek geldt opnieuw een plaatselijke lockdown.



In Nice, de stad waar de slotetappe van zondag zal starten en aankomen, mogen de burgers sinds kort opnieuw 3 uur per dag buiten. Daarom wil burgemeester Christian Estrosi zijn stad in de eerste plaats openstellen voor de inwoners, en niet voor een wielerwedstrijd.

Momenteel zitten organisator ASO en de autoriteiten bijeen om het parcours aan te passen. Het is al het tweede jaar op rij dat de passage in Nice op de traditionele Promenade des Anglais in het water valt.