Hoe winnen Naesen, Lampaert, Gilbert en co toch nog hun droomklassieker?

In de Strade Bianche maakten de jonge renners de dienst uit in de finale, niet voor het eerst. "De oudere generatie heeft een heel groot probleem", luidde dan ook de conclusie van Michel Wuyts en José De Cauwer. Hoe kunnen de (andere) Belgen hun droomkoersen alsnog winnen, ondanks de aanwezigheid van (onder meer) Van Aert, Van der Poel en Alaphilippe?

1. Hoe kan Gilbert Milaan-Sanremo winnen?

Philippe Gilbert droomt al een paar jaar van Milaan-Sanremo, om zo de 5 monumenten op zijn palmares te hebben staan. Hij beseft zelf ook dat het met de huidige dominantie van de jongeren een moeilijke zaak wordt. "Op papier heb ik niet veel kans om het te winnen, maar ik wil het wel proberen. Ik denk dat ik in de lange klassiekers, na een zware koers, nog een rol moet kunnen spelen." "Die jonge renners hebben geen schrik om van vroeg aan te gaan. We moeten nog afwachten hoe het weer zal zijn en hoe de wind zal blazen, maar ik zou niet verrast zijn als ze al op de Cipressa durven te gaan. Dan zijn ze de echte sprinters kwijt." "Het voordeel van mijn leeftijd is dat we soms dan wel plooien, maar nooit breken. Alleen is de explosiviteit wat minder en dat maakt het moeilijk tegen die jonge gasten. Ze remmen ook minder snel dan wij. Op sommige momenten maakt dat het verschil." Gilbert hoopt vooral op een scenario zoals bij Tchmil of Cancellara, met een demarrage in de straten van Sanremo. "Als de koers zwaar is geweest en enkel de kopmannen nog overblijven." "Het probleem is dat er heel veel renners in aanmerking komen voor de zege in Milaan-Sanremo. Stel dat Van der Poel er niet meer is in de finale, dan heb je nog altijd Van Aert. En stel dat die er ook niet is, dan moet je ook nog met een Alaphilippe of een Gaviria afrekenen. Nee, het wordt niet makkelijk."



2. Hoe kunnen Benoot en Naesen de Ronde winnen?

"Die gasten kunnen bijna alle eendagskoersen winnen", stelt Tiesj Benoot vast. "Hoe ik de Ronde toch zou kunnen winnen? Als het een lange en lastige koers is en de toppers kijken naar elkaar. Maar eerst zal ik zelf top moeten zijn, daar ben ik nu vooral mee bezig." "Het wordt niet simpel, hé", zegt Oliver Naesen. "Mocht ik weten hoe je hen kunt kloppen, ik zou het met jullie delen. Die jongens trekken het niveau van iedereen mee naar omhoog, maar hoe je ze dan ook nog moet kloppen... moeilijk." "In de Ronde en Roubaix hebben we wellicht de meeste kans. Roubaix is een afvalkoers. Je mag niet vallen en niet lekrijden. En dan zijn er 1.001 manieren om te winnen." "In de Ronde zeiden we vorig jaar ook dat we vroeg zouden moeten aangaan. Maar dan gingen die gasten zelf al aan op de Koppenberg! Misschien als je met een grote groep de finale ingaat en die rol van topfavoriet als een soort doelwit werkt? Dat van de 20 renners er 18 naar hen kijken? Dat zagen we in Gent-Wevelgem gebeuren." Misschien moet Naesen in de winter ook maar eens gaan crossen? "Ik sprak er nog over met Haussler en die zei dat het fantastisch was: "Ik sla mezelf voor de kop dat ik het niet al mijn hele leven doe." Het is misschien een idee."



3. Hoe kan Lampaert Parijs-Roubaix winnen?

Yves Lampaert zit dit voorjaar vooral met Parijs-Roubaix in zijn hoofd, een droom die we kunnen volgen in het tv-programma Iedereen Beroemd. Maar ook Lampaert beseft dat het met Van der Poel en Van Aert geen sinecure wordt om die droom waar te maken. "De meeste dromen zijn bedrog, hé", lacht Lampaert. "Hoe ik ze kan kloppen? Misschien alleen op hun schouders. Haha." "Ik zal sowieso weg moeten zijn voor we aan de piste komen, want met hen naar de finish gaan is geen optie. Ik hoop toch niet dat ze onklopbaar zijn. We kunnen alleen maar ons best doen."

4. Hoe kan Teuns Luik-Bastenaken-Luik winnen?