Heynen blijft langer bij Genk: "Sleutels van ploeg in goeie handen bij hem"

Brian Heynen debuteerde in 2015 voor Racing Genk en speelde sindsdien 159 in het eerste elftal. De middenvelder had nog een contract tot 2023, maar blijft dus nog wat langer bij de club van zijn hart.

"Bryan is de verpersoonlijking van het DNA van onze club", zegt Racing Genk. "Hij kwam als jongetje van 6 in onze jeugdopleiding terecht, met grote dromen. Hij doorliep alle jeugdcategorieën en promoveerde op z’n 18e naar de A-kern."

"Bijna zes jaar na zijn debuut is Bryan uitgegroeid tot kapitein van de ploeg. Twee zware knieblessures hebben hem niet klein gekregen. Hij is telkens nóg sterker teruggekeerd en nu is hij ontegensprekelijk de sleutelfiguur op ons middenveld."

"Bryan staat voor Limburg, voor eigen jeugd, voor hard werken, voor winnaarsmentaliteit en voor pure kwaliteit. Precies van wat en hoe wij als club willen zijn."

"Dat we Bryan Heynen met een langdurig contract aan boord houden, onderstreept onze sportieve ambities. We weten dat de sleutels van onze ploeg voor de komende jaren bij hem in goede handen zijn. We zijn dan ook bijzonder trots dat Bryan langer bij ons zal blijven."