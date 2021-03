Gezien in Extra Time koers: "Morkov is beste lead-out aller tijden"

In de uitzending van Extra Time koers woensdag werd er weer duchtig nagekaart over de wieleractualiteit. Onder meer lead-out-koning Michael Morkov, de Tourkansen van Tim Merlier en spelbreker Kristian Sbaragli kwamen ter sprake.

De strafste lead-out ooit? "Morkov!", volgens De Cauwer

Zondag was het meteen raak voor Deceuninck-Quick Step in de openingsrit van Parijs-Nice. Na een perfect getimede sprint versloeg Sam Bennett de rest van het pak. Wie alweer een cruciale rol speelde in het gebeuren was Michael Morkov, de vaste lead-out van Bennett. Wim Vansevenant koos het als zijn moment van de week. "Na de zege van Mauri afgelopen weekend zette ik de tv aan en ik zag een beeld voor mij met niemand van Deceuninck-Quick Step. Vandaag zal het niet raak zijn, dacht ik." "Maar dan was er Morkov. Hij zat op anderhalve kilometer van de meet nog rond 20e positie, maar hij blijft koelbloedig. Onderweg geraakt hij zelfs nog eens ingesloten, maar uiteindelijk dropt hij Bennett goed vooraan en die maakt het af." José De Cauwer pikt met veel lof in: "Ik ben al lang onder de indruk van hem. Ik was verbaasd toen ik hoorde in de Vuelta in 2018 dat hij naar de ploeg van Patrick zou komen. Maar daarna heeft hij een aandeel gehad in bijna alle zeges van Viviani en Bennett."

Is de goede lead-out de reden dat topsprinters na hun verblijf bij Deceuninck-Quick Step elders minder schitteren? "Ik heb heel mijn leven met spurters gewerkt, lead-outs zijn altijd heel belangrijk geweest", antwoordt Patrick Lefevere.

"Museeuw trok ooit de sprint aan voor Cipollini en de rest stond niet op de foto. Daarna waren er ook nog Zanini en Steels, Steegmans en Boonen en Renshaw en Cavendish. Spurten is belangrijk, maar wat voordien gebeurt, is minstens even belangrijk."

"De allerstrafste, dat is voor mij toch Morkov", besluit De Cauwer. "De manier waarop hij het doet... Hij is zo intelligent." Lefevere vult aan: "Bennett is een zenuwpees die niet altijd in zichzelf gelooft. Maar dan is er iemand zoals Morkov die zegt: "Follow me", en komt het in orde."

VIDEO: De discussie met fragmenten van enkele legendarische lead-outs:

Kan Merlier al scoren in de Tour?: "Dat hangt af van zijn plaatsing in de sprints"

Gisteren pakte Wout van Aert bij amper zijn 2e wedstrijddag van het seizoen uit met een indrukwekkend sprintnummer in Tirreno-Adriatico. Tim Merlier werd pas 6e, al was zijn indrukwekkende sprint in de achtergrond ons Extra Time-panel niet ontgaan. "Hij zat nog buiten de top 20 toen hij zijn sprint inzette", opent Serge Pauwels. "Het was indrukwekkend, maar ook zijn sprint afgelopen week in Roeselare in de GP Monséré was heel sterk. We zullen nog van hem verschieten in de grote rondes." De vraag dringt zich op: kan Merlier dit jaar al scoren in Toursprints? "Ik denk het wel", zegt Pauwels. "Het hangt af van zijn plaatsing", stelt Lefevere dan weer. "Hij heeft er nog wat meer moeite mee dan de anderen, die een lead-out van 2 à 3 man hebben." "In de Tour ben je al aan het boksen op 10 kilometer voor de aankomst. Voor Merlier wordt het een kwestie om zich goed te leren plaatsen, zodat hij nog niet "leeggebokst" is voor de sprint. Maar hij is heel rap en heeft potentieel", besluit Lefevere. Wat dan met Merlier en Milaan-Sanremo, volgend weekend? "Het is een koers waar er op 5 minuten tijd 130 renners binnenkomen", geeft De Cauwer duiding. "Er wordt altijd gesproken over de lengte, zo'n 300 kilometer, maar in de finale moet het gebeuren, waar op de Cipressa al veel sprinters overboord gaan."

Spelbreker Sbaragli: "Als die kloot niet in de weg rijdt, wint Cavagna de tijdrit"

Dinsdag won het Zwitsere talent Stefan Bissegger de tijdrit in Parijs-Nice. Aan de meet in Gien had de 22-jarige hardrijder slechts 83 honderdsten over op Rémi Cavagna, en dat had anders kunnen aflopen. In een van de laatste bochten moest Cavagna in de remmen, omdat hem de weg werd versperd door Kristian Sbaragli, die hij had ingehaald. "Als die kloot niet in de weg rijdt, dan wint Cavagna", is ploegmanager Lefevere stellig over de fase. "Die gast (Sbaragli, red.) keek niet om, die deed niets. En Rémi kan al niet zo goed sturen", lacht hij. "Maar ik heb wel twee uur zitten balen in de zetel. Écht balen." Lefevere kwam ook nog op de proppen met een weetje over Bissegger, de dagwinnaar. "Hij had vorig jaar bij ons getekend voor het Monti-team, dat uiteindelijk nooit van de grond is gekomen. Of ik dus wist dat het een goeie zou worden? Anders had ik hem niet geslecteerd", besluit Lefevere met een knipoog.