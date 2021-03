Komend weekend staan de halve finales in de Croky Cup op het menu. Zaterdag neemt Eupen het op tegen Standard, zondag is er Anderlecht-Genk. In één wedstrijd wordt beslist over een ticket voor de bekerfinale. Eupen-Standard kunt u op Eén en in onze livestream op de site/app bekijken vanaf 20.35u, Radio 1 is er natuurlijk ook bij.