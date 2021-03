Cycling Vlaanderen zet in op virtuele koersen voor jeugdrenners

Alle jeugd- en amateurkoersen werden door Belgian Cycling al tot en met 18 april geschrapt. Heel wat jongens en meisjes zien hun voorjaar zo dus in het water vallen, maar Cycling Vlaanderen wil ze met virtuele koersen een alternatief bieden.

De koersen worden georganiseerd op een gratis fietsplatform. Iedereen uit de reeksen U15, U17 en de junioren die aangesloten is bij Cycling Vlaanderen kan deelnemen.

"We willen de jeugd de kans geven om zich in deze competitieloze periode toch te meten met hun rechtstreekse concurrenten", klinkt het. "Er zijn geen prijzen aan verbonden. Het hoofddoel is plezier."

De renners zullen rondjes van 8 kilometer rond de Tiegemberg moeten afleggen, met telkens ook een beklimming. Er wordt ook een livestream voorzien van de wedstrijden zodat familie en vrienden kunnen volgen.