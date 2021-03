BOIC-arts: "Chinees vaccin is geen optie voor onze olympische atleten"

Het BOIC pleitte een tijdje geleden al voor een versnelde vaccinatie voor de Belgische olympische atleten. Komt de reddingsboei uit China? Zo'n vaart zal het niet lopen, zegt Johan Bellemans.

"Dat China zijn vaccin beschikbaar stelt, past gewoon binnen de geopolitieke strategie om te tonen dat ze een goed vaccin hebben. Maar het Chinese vaccin is hier niet goedgekeurd, dus zelfs als we het zouden krijgen, is het niet toegestaan om het toe te dienen", klinkt het.

"Voor ons verandert er op dit moment dus niet zoveel. We hebben al geargumenteerd waarom het nuttig en nodig is voor onze atleten. We hebben ons punt duidelijk gemaakt en wachten nu af hoe de zaken in ons land evolueren."

"Het Chinese vaccin is niet meteen een optie. Het is beter om ons aan te passen aan de Belgische situatie en ervoor te zorgen dat er een politiek en maatschappelijk draagvlak is om onze atleten te vaccineren. We gunnen de instanties de tijd om daarover rustig na te denken."

"Het klopt dat andere landen al gestart zijn met het vaccineren van hun olympische atleten. Ik hoop dat er ook hier nog een oplossing uit de bus komt. Ik heb het gevoel dat de situatie in gunstige zin aan het veranderen is, ook door de goedkeuring voor het Johnson&Johnson-vaccin. Ik hoop dat alles daardoor in een stroomversnelling geraakt voor iedereen, ook voor onze atleten."