Antwerp Giants halen met Brit Bigby-Williams nieuwe center binnen

De 25-jarige Brit (2m11) komt over van het Italiaanse Pallacanestro Cantu, de huidige nummer 6 uit de Italiaanse competitie. Voordien speelde hij in de NBA G League bij onder meer de opleidingsploeg van de New Orleans Pelicans.



Bigby-Williams moet net als Cofer eerst in quarantaine. De wedstrijden van komend weekend in de EuroMillions Basket League, vrijdag in Mechelen en zondag thuis tegen Leuven, komen dus te vroeg. De Giants leiden in de competitie met negen zeges en twee nederlagen.