1 jaar corona: Parkour, een sport die in de lift zit dankzij corona

"Dat kan op verschillende manieren gebeuren: je kunt gefocust zijn op efficiëntie of op creativiteit. We proberen onszelf uit te dagen om een moeilijkere, andere manier te vinden om de ruimte te gebruiken."

Wij bezochten een paar beoefenaars in Gent. "Parkour en/of freerunning gaat eigenlijk over het navigeren door de ruimte en daarbij gebruikmaken van alle obstakels die je op je weg tegenkomt", legt trainer Niels Van Santen van de Gymfed uit.

Parkour valt onder de Vlaamse Gymfederatie. Het is een van de weinige sporten die steeds konden en mochten doorgaan voor +12-jarigen ondanks corona. Het is voornamelijk een outdoorsport en vergt daarnaast geen fysiek contact.

Voor velen is de sport nog onbekend, maar de voorbije jaren is parkour sterk gegroeid, zeker bij jonge kinderen. Het voorbije coronajaar gaf de sport nog een extra boost. "Wat ons ledenaantal betreft, zijn we de voorbije 5 jaar gegaan van 1.000 naar een 3.200 à 3.300 ingeschreven leden", berekent Van Santen.

Het gemak van de sport helpt daarbij: je hebt enkel schoenen nodig, het is buiten en je kan het ook alleen doen. Die laagdrempeligheid maakt dat de sport dus weinig last had van de coronamaatregelen, integendeel.



Het leverde ook nieuwe leden op, zoals Milan, gestart in september: “Het was sowieso moeilijk om een nieuwe sport te doen tijdens corona. Het voetbal lag ook stil, zo ben ik bij parkour terechtgekomen. Ik had wat filmpjes gezien op internet en het zag er leuk uit."



Wat trekt Milan aan in de spectaculaire sport? “Het is ontlading. Je kunt er je frustraties in kwijt en kunt je volledig uitleven. Je kunt het overal in de stad doen waar er muurtjes of gebouwen zijn. En iedereen kan het doen."

(scroll tot onder foto)