VIDEO: Porto-held Sergio Oliveira trapte ook bij KV Mechelen vrije trappen binnen

Sergio Oliveira kroonde zich gisteren tot de held in Juventus-Porto. Voor de rust zette hij een strafschop om en in de verlengingen zorgde hij met een vrije trap voor de goal van de kwalificatie voor Porto.

Over die vrije trap zei Juve-coach Andrea Pirlo dit: "Mijn spelers hadden het belang van die vrije trap niet door. Misschien dachten ze dat de afstand naar het doel te groot was."

De spelers van Juventus hadden beter de beelden van Oliveira bij KV Mechelen bekeken. Bij zijn debuut voor KVM in 2011, in de bekermatch in Oostende, scoorde de Portugees 2 keer vanuit een vrije trap.

Later dat seizoen pakt hij ook nog uit met een geweldige vrije trap tegen Standard in de competitie. KV Mechelen huurde Oliveira dat seizoen van Porto. Hij kwam in 8 wedstrijden in actie en scoorde daarin 3 keer, 3 vrije trappen. Echt doorbreken als 18-jarige lukte niet in België, maar later wel bij Porto.