Veiligheidscoördinator UCI: "Regels maken is simpel, nu moeten we ze uitvoeren"

Richard Chassot is een ex-renner die jarenlang voor de Zwitserse televisie werkte als commentator en hielp met de organisatie van de Ronde van Romandië. Nu stelt hij zijn expertise ten dienste van de veiligheid in de koers, als coördinator van de UCI.

"Het is altijd makkelijker om regels te maken dan om ze ook effectief uit te voeren. Voor die laatste taak komen mensen zoals ik op de proppen. Ik controleer of de regels worden toegepast en help de organisaties."

"Elke organisatie moet nu zelf een veiligheidscoördinator aanwijzen, waar wij mee overleggen. Waar moeten ze zeker aan denken? Met welke problemen worstelen ze nog?"

"Die samenwerking verloopt goed, want niemand zit te wachten op valpartijen. Natuurlijk kunnen we geen mirakels verrichten. Er zal altijd gevallen worden. Maar we proberen het gevaar tot een minimum te beperken."