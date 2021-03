Uniek wielerarchief wordt geveild: "75 jaar verzamelen heeft me appartement gekost"

In een veilinghuis in Schilde hebben ze vanaf volgende week iets bijzonders in de aanbieding: de wielercollectie van Hugo De Meyer. Vanaf zijn 5e verzamelde hij alles wat met de koers te maken had. Maar hij is verhuisd naar een appartement, de collectie kon niet mee. Door de veiling hoopt de bijna 80-jarige een deel van zijn dure hobby te recupereren.