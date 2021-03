Thomas Bach is 4 jaar langer voorzitter Internationaal Olympisch Comité

De Duitser Thomas Bach (67) is herkozen als voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité (IOC). Bach was de enige kandidaat bij de voorzittersverkiezing op de 137e IOC-sessie die virtueel wordt gehouden. In 2013 was Bach de opvolger van onze landgenoot Jacques Rogge. Zijn nieuwe mandaat geldt voor een periode van 4 jaar.