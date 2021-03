Michel Wuyts: "Eindwinst voor Van Aert? Het zou dwaas zijn om neen te zeggen"

"Het meest verrukkelijke moment van vandaag kwam toen de assistent in onze commentaarcabine het blaadje "Van Aert wint" doorgaf", vertelde Michel Wuyts in onze Facebook Live.

"Zijn sprint was echt indrukwekkend. En dat op een volledig vlakke aankomst. Ik ben al een keer of 10 in Lido di Camaiore geweest: je vindt in Italië niets vlakkers."

"Ik ben ervan overtuigd dat hij ook wint als de finish 25 meter verder ligt. Ewan was uitgesprint, Van Aert had nog macht. Het was een scudraket."