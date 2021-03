Met deze auto wil Ferrari het barslechte seizoen 2020 doorspoelen

2021 wordt een overgangsseizoen in de Formule 1, volgend jaar veranderen heel wat regels, maar Ferrari heeft wat recht te zetten.

Vorig jaar werd het trotse team meer dan eens naar huis gereden. De rode auto's eindigden pas als 6e in het constructeurskampioenschap, slechts 3 keer stonden de rijders op het podium.

Daar moet de SF21 verandering in brengen. "We hebben de auto op elk vlak proberen te veranderen", legt teambaas Mattia Binotto uit. "De aerodynamica is verbeterd en de SF21 beschikt over een volledig nieuwe krachtbron."

Vooral op de rechte stukken zou de nieuwe Ferrari weer op punt staan. Daar hadden de Italianen vorig seizoen een groot probleem.