Lazio-spits Immobile krijgt Europese Gouden Schoen 2020 in Rome (Italiaans)

De Europese Gouden Schoen bekroont de beste competitieschutter in Europa, waarbij een bepaald gewicht wordt toegekend aan alle liga's. De 31-jarige Immobile deed 2 goals beter dan de Pool Robert Lewandowski van Bayern München.

Hij is de 1e Italiaan op de erelijst sinds Francesco Totti in 2007, die speelde bij stadsrivaal AS Roma. Immobile kreeg vorig jaar in Italië ook de prijs van beste Serie A-spits en Sportman van het Jaar.

Bekijk hierboven de ceremonie (in het Italiaans) met speech van burgemeester Raggi, de overhandiging van de Gouden Schoen en de reactie van Immobile: "Iedereen van ons moet in zijn dromen geloven. We moeten die niet in een lade laten zitten. En als ik mijn droom kan waarmaken, dan kan iedereen dat. Dat is de belangrijkste boodschap."