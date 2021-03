Kosovo: "Geen volkslied en vlag? Dan spelen we niet tegen Spanje"

De benaming "territorium Kosovo" is in het verkeerde keelgat geschoten bij de Kosovaarse voetbalbond (FFK). De Kosovaren hebben dinsdag, naar aanleiding van het bericht op Twitter, snoeihard uitgehaald naar hun Spaanse collega's.

In een bericht op de officiële Twitterpagina van het Spaanse nationale elftal viel dinsdag te lezen dat Spanje zijn weg naar het WK 2022 in Qatar zal beginnen tegen "Griekenland, Georgië en het territorium Kosovo".

In hun statement noemen ze het Twitterincident een "provocatie". "Spanje benadert ons sinds de onafhankelijkheid op een destructieve manier", klinkt het.



"We vinden dit een onacceptabele reactie van Spanje en hebben meteen contact opgenomen met de Spaanse voetbalbond. We verwachten een snelle reactie. Als ze niet op ons reageren, zijn we genoodzaakt ons recht te zoeken bij de UEFA" , verklaart het FFK.



"De wedstrijden van de Kosovaarse nationale ploeg moeten gespeeld worden met volkslied en vlag. Is dat niet het geval, dan spelen we niet. We zullen daar geen toegevingen in doen."



De onafhankelijkheid van Kosovo is al jaren een gevoelig punt voor Spanje. Met de explosieve situatie in Catalonië in het achterhoofd weigerde Spanje tot dusver de onafhankelijkheid van Kosovo te erkennen.