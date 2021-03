Kobe Goossens knalt op auto: "Hij is oké, enkel hersenschudding, geen breuken"

"We zijn opgelucht dat Kobe in orde is na zijn crash", maakte Lotto-Soudal op Twitter bekend. "Op 4 kilometer van de finish, nadat hij de kopgroep moest laten gaan, knalde hij op een ploegauto die aan de rechterkant van de weg stond.

"Hij was heel even buiten westen, maar kwam snel weer bij. In het ziekenhuis werd een hersenschudding vastgesteld. Verschillende wonden in zijn gelaat moesten gehecht worden, maar gelukkig had hij geen breuken."

De onfortuinlijke renner mag vanavond al terugkeren naar het teamhotel en zal morgen naar huis keren.