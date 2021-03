Is Mathieu van der Poel nu al top? "Echt gepiekt heb ik nog niet"

"Het is een decor waar we weinig in koersen. Die Italiaanse grindwegen vind ik echt prachtig."

Vorig weekend mocht onze ploeg van Extra Time Koers in het zog van Mathieu van der Poel varen tijdens Strade Bianche. "Ik durf die koers naast de andere monumenten te zetten, ja. Omdat het parcours zo uniek is", stelt de winnaar.

"Hopelijk komt er nog een monument aan"

In Italië werd het zaterdag uiteindelijk een groepje met Bernal en Alaphilippe. Op de Via Santa Caterina in Siena liet Van der Poel de twee lichtgewichten ter plaatse.



"Dat was duwen", getuigt hij, "maar ik zag snel een 5 op mijn wattagemeter verschijnen. En in de Strade duurt de langste inspanning bergop ongeveer 5 minuten. Dat ligt net binnen mijn mogelijkheden."

Dat niveau wil Van der Poel nog een tijd aanhouden voor de klassiekers. "Ik wil dit seizoen op een hoog niveau presteren op de weg en dat moet me lukken, want echt gepiekt heb ik nog niet. Hopelijk komt er nog een zege in een monument aan", zegt de crosser, renner én mountainbiker.



In die laatste discipline wil Van der Poel komende zomer uitblinken op de Olympische Spelen in Tokio. "Dat houdt me nog het meest bezig dit jaar", geeft Van der Poel toe. "Naar de Olympische Spelen kijk ik echt uit."