Haaland gaat in de clinch met Bono: "Geen idee wat ik naar hem heb geroepen"

Bij een 1-0-stand in het voordeel van Borussia Dortmund kreeg de Duitse club een strafschop voor een fout op Jules Koundé in de zestien.

Haaland eiste de bal op, maar Bono zat in de juiste hoek en hield het leer uit zijn kooi. De Sevilla-goalie vierde dat door richting Haaland te trekken en hem wat uit te dagen.

Niet veel later ging de bal opnieuw op de stip omdat Bono te snel van zijn lijn was vertrokken. Haaland faalde geen tweede keer, waarna hij op zijn beurt richting Bono trok met open armen en de Marokkaanse doelman wat toeriep. Dat konden de andere Sevilla-spelers niet smaken en een opstootje volgde.

Haaland, die in het verleden nog in de clinch ging met tegenstanders, maakte na affluiten niet al te veel woorden vuil aan het voorval. "Bono stond te ver voor zijn lijn toen ik de eerste keer trapte. Als hij was blijven staan, dan had ik niet gemist."

"Toen de keeper na mijn misser in mijn gezicht schreeuwde, dacht ik dat het nog mooier zou zijn om toch te scoren bij mijn tweede poging. Ik was dus wel wat nerveus, maar gelukkig ging de bal erin."

Wat riep het goudhaantje, die ook nog geel kreeg, toen het toch 2-0 werd? "Ik heb er geen idee van, ik herhaalde gewoon wat hij riep toen hij de bal in eerste instantie pakte. Ik weet niet wat het betekent."