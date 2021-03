Geen enkele journalist heeft vraag voor Conceiçao, maar "vergeet niet dat hij inhoud heeft"

Tot twee keer toe vroeg de persverantwoordelijke van Porto of iemand vanop afstand en via het internet een vraag had voor de trainer van Porto. Toen er niets kwam, hoorde je Conceiçao zeggen "geen Portugese journalisten?". Waarna hij een monkellachje onderdrukte en recht stond.

Joos: "Had ergens gehoopt dat Conceiçao succes zou hebben als trainer"

Sergio Conceiçao begon zijn trainerscarrière als assistent van Dominique D'Onofrio bij Standard. Na passages bij kleinere clubs in Portugal en onder meer Braga en Nantes belandde hij in de zomer van 2017 bij Porto. Filip Joos is een fan.

"Ik zie zijn passie wel graag. Hij had af en toe uitwassen, zoals het truitje dat hij in het gezicht van scheidsrechter Vervecken duwde, maar er gebeurde altijd iets als Conceiçao in de buurt was."

"Tegen Juventus zag je dat hij geloof en passie in zijn ploeg had gekregen. Pepe bijvoorbeeld was schitterend en droeg zijn leeftijd op een schitterende manier. Porto speelde thuis tegen Juventus ook al echt goed en stond goed."

"Ik had ergens gehoopt dat Sergio Conceiçao succesvol zou worden als trainer, want we mogen niet vergeten dat hij echt wel veel inhoud heeft. Conceiçao als trainer heeft impact op een ploeg - dat zeker - maar ook inhoud."

Uit hoe de buitenwereld in België de Portugees nog kent als speler, iemand met passie en vurigheid, zou je kunnen denken dat hij te weinig geduld heeft om trainer te worden.

"Ja, maar een groep voetballers herkent ook altijd "een echte". Voor iemand als Pirlo vallen we allemaal in zwijm, maar Pirlo staat in zijn onderbroek in de Vogue. Van Conceiçao heb ik dat soort foto's in elk geval nooit gezien."

"Vroeg of laat zal er wel nog eens iets gebeuren met Conceiçao, maar dinsdagavond zal hij toch naam gemaakt hebben met de prestatie van zijn team. Conceiçao zien we binnenkort nog terug (bij een andere ploeg)."