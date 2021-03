David Goffin: "De terugkeer van Roger Federer is een belangrijk iets"

In Doha staan vandaag alle schijnwerpers op Roger Federer. De Zwitser maakt er zijn comeback en neemt het in de eerste ronde op tegen de Brit Daniel Evans. "Iedereen hier spreekt enkel over de terugkeer van Federer", weet ook Goffin.

"Het is dan ook een belangrijk iets. We hebben hem meer dan een jaar niet gezien. We kijken er dus naar uit hoe hij zich voelt en hoe hij speelt. Ik kijk ernaar uit om hem weer aan het werk te zien."

"Zal hij snel weer zichzelf zijn? We weten allemaal dat het niet eenvoudig is om terug te keren na een blessure. We zullen zien hoe hij het aanpakt met zijn ervaring. Voor het tennis is het uitzonderlijk dat hij er nog is op zijn leeftijd. Ook al is hij nog jong, voor een tennisser staat hij dichter bij het einde dan bij het begin."



Goffin en Federer kruisten elkaar al op training en de begroeting was hartelijk. "David Goffin, baby, hoe gaat het?", klonk het uit de mond van de 39-jarige Zwitser. De twee staan mogelijk tegenover elkaar in de halve finales.