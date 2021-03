Bas Dost komt opnieuw trainingsveld op bij Club Brugge

Dost, die in de wintermercato overkwam van Frankfurt, scoorde in 10 duels al 6 keer. Op 25 februari in de Europa League tegen Dinamo Kiev moest hij na een uur gewisseld worden met een hamstringletsel.

De 31-jarige aanvaller miste de bekermatch tegen Standard (1-0-verlies) en de competitiewedstrijd tegen Zulte Waregem (3-0-winst).

Autoritair leider Club speelt de komende dagen 2 inhaalwedstrijden: vrijdag bij Charleroi, maandag bij AA Gent. Wint het die partijen, dan loopt het al 21 punten uit op eerste achtervolger Antwerp.