Andrea Pirlo na CL-uitschakeling: "Dit is pas eerste jaar van ons project"

Voor het tweede seizoen op een rij sneuvelt Juventus in de 1/8e finales van de Champions League en dat komt hard aan bij de Italiaanse kampioen. "De teleurstelling is enorm", gaf trainer Andrea Pirlo toe.

"Helaas hebben we in de twee duels tegen Porto 4 fouten gemaakt en dat is te veel. Als je zulke fouten maakt in de Champions League, dan betaal je daar een prijs voor. Dan is het logisch dat je uitgeschakeld wordt."

Vorig seizoen betaalde coach Maurizio Sarri de uitschakeling in de Champions League met zijn ontslag. "Ik weet niet of dat de enige reden was voor zijn ontslag. Mijn toekomst? Ik werk gewoon voort aan ons project en dit is pas het eerste jaar van dat project."

"Hoe we dit moeten verwerken? Deze wedstrijd moeten we vergeten en we moeten ons concentreren op de competitie. We zijn nog maar maart, er komen nog heel veel wedstrijden aan."