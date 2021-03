"Zwanze Derby" deel 4: "Zie Union graag promoveren om weer echte derby te starten"

Twee Brusselse derby's in 12 dagen

Tussen eind januari en het midden van februari speelde Union twee derby's in 12 dagen. Eerst op 30 januari op het veld van RWDM in de competitie. Een belangrijk duel, vooral voor de eer, want na de eerste twee onderlinge duels stond het 1-1 in het aantal zeges.

Op 11 februari volgde de bekermatch tegen grote broer Anderlecht in het Dudenpark. "A derby is not to be played, but to be won", maakt een eenzame Anderlecht-fan buiten het stadion duidelijk met een kartonnen bord.

Wie zijn geschiedenis kent, weet dat Union al vier keer kampioen was toen Anderlecht nog opgericht moest worden. In deel 4 van de docureeks zie je het respect van Vincent Kompany voor het instituut Union.

"Union was een reus die lang in de lagere klasse zat, maar het was altijd leuk om als neutrale fan naar de wedstrijden hier te komen kijken. Ik had ook vrienden die hier speelden."

"Ik zie Union graag promoveren om opnieuw een echte Brusselse derby op te starten. Ik hoop hetzelfde voor RWDM. Dan zal de rivaliteit natuurlijk opnieuw stijgen."