"WK snowboard is eerste waardemeter met het oog op Winterspelen"

In Aspen vindt deze week het WK snowboard freestyle plaats. Vier riders moeten de Belgische eer hoog houden: Loranne Smans en Evy Poppe bij de vrouwen, Sebbe De Buck en Jules De Sloover bij de mannen.

"Een jaar voor de Winterspelen is dit een eerste waardemeter voor waar we staan," zegt Stijn Urkens, technisch directeur topsport bij Sneeuwsport Vlaanderen.

"In de eerste plaats mikken we op goede prestaties met het oog op olympische kwalificatie. Uiteraard hopen we om in de finale van de verschillende disciplines te geraken." De Winterspelen vinden volgend jaar plaats in Peking.

"Met Sebbe De Buck mikken we vooral op de slopestyle. Loranne Smans kan zowel in de slopestyle als in de Big Air ver geraken. Voor jonkies Evy Poppe en Jules De Sloover staat dit WK dan weer vooral in functie van het opdoen van ervaring."