Wout van Aert mag in Tirreno zichzelf ontdekken als klassementsman: "Maar geef hem tijd"

"Wout zal altijd blijven crossen en na het WK moet er een herstelperiode volgen. Dat is nodig om een basis te leggen voor de klassiekers. We hadden dit dus verwacht."

"Neen", antwoordt de sportief directeur van Jumbo-Visma, "want een extra koers past niet in het programma na het crossseizoen."

"In 2019 had hij met deze data misschien gewonnen, maar het niveau was ontzettend hoog."

"Wout was heel positief na die koers", vertelt Merijn Zeeman aan Sporza. "Hij heeft het gevoel dat hij al heel goed is en dat heeft de analyse van zijn data ook aangetoond."

"Je wordt niet van vandaag op morgen klassementsrenner"

Met Tirreno-Adriatico begint vandaag een nieuwe afspraak. Een belangrijke meeting, want Wout van Aert mag zich volledig laten gaan in functie van een eindklassement. Hij is de kopman van Jumbo-Visma.

Wout is geen Pogacar of Bernal. Die zullen altijd in het voordeel zijn, maar Wout voelt zich goed. Hij wil zijn grenzen opzoeken en kijken waar zijn limieten liggen.

"Ik denk dat hij er klaar voor is, ja. Wout is natuurlijk geen Pogacar of Bernal. Die zullen altijd in het voordeel zijn, maar Wout voelt zich goed."

"Hij wil zijn grenzen opzoeken en kijken waar zijn limieten liggen. Daar word je altijd beter van. We zijn benieuwd."

Wout van Aert maakte in de Tour indruk in het hooggebergte, maar dat was natuurlijk als knecht. Vanaf vandaag zal er een klik gemaakt moeten worden.

"Je wordt niet van vandaag op morgen klassementsrenner. Dat willen we ontwikkelen."

"Hij probeert het nu een eerste keer op WorldTour-niveau en hij moet tijd krijgen om zich te ontwikkelen. Het resultaat is voor ons niet belangrijk, wel de ervaring."