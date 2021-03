Wat zijn half-ruimtes? "In modern voetbal zoeken alle teams die ruimtes op"

"Er wordt vaak gedacht dat voorzetten vanaf de vleugels moeten komen, maar in de praktijk gebeurt dat maar weinig."

De half-ruimtes zijn de stroken op het terrein tussen de beide flanken en de as van het veld. "Veel ploegen zijn tegenwoordig op zoek naar die half-ruimtes", weet Gert Verheyen.

"Je hebt daar heel veel kwaliteiten voor nodig"

"Natuurlijk moet je eerst en vooral al in de zestien en aan de achterlijn geraken. Daar heb je gewoon heel veel kwaliteiten voor nodig."

"Bij Club Brugge heb je de perceptie dat er heel veel vanaf de flanken komt. Toch zijn er maar twee assists gegeven vanaf de vleugels. Al de rest zit ook in die half-ruimtes in en om de zestien."

"In het moderne voetbal zie je dat de assists allemaal uit die half-ruimtes komen en ook nog vaak van in de zestien, niet zozeer vanaf de flank", gaat Gert Verheyen voort.

"Bij City zie je hetzelfde als bij Club Brugge"

"Behalve eentje van Kevin De Bruyne zie je daar eigenlijk geen enkele assist vanaf de vleugel. Het zit ook allemaal in die half-ruimtes en voor het overgrote deel ook in de zestien."

Manchester City is het grote voorbeeld van Anderlecht-coach Vincent Kompany. "Die statistieken lijken verdacht veel op die van Club Brugge. Die patronen zijn eigenlijk allemaal hetzelfde", stelt Gert Verheyen vast.

"Gaat niet om manier van voetballen, wel om kwaliteit"

"Dat ligt dan toch aan de kwaliteiten in het laatste derde van het veld: de kwaliteit van de voorzet, de bezetting en het aantal spelers voor het doel. Het gaat mij toch meer om de kwaliteiten dan om de manier van voetballen."

"Het patroon van Anderlecht is eigenlijk gelijkaardig, maar het verschil is natuurlijk dat het er veel minder zijn. Maar als Anderlecht er meer zou maken, zou dat patroon hetzelfde zijn."

"Laat Anderlecht zijn flanken dan te breed staan?", oppert Wesley Sonck. "Dat zeg ik niet", repliceert Gert Verheyen. "Het gaat niet over de manier van spelen, wel over de kwaliteiten."

"Kompany heeft een poedel, Guardiola een golden retriever"

Het is geen geheim dat Josep Guardiola het grote voorbeeld is van Anderlecht-coach Vincent Kompany. Alleen heeft Manchester City natuurlijk iets meer financiële mogelijkheden om spelers aan te kopen die in het concept van zijn trainer passen.

"Dat is natuurlijk niet abnormaal van Kompany", vindt Filip Joos. "Wie bij de hond slaapt, krijgt zijn vlooien. Alleen is de hond van Kompany op dit moment een poedel, terwijl Guardiola een golden retriever heeft. Dat is het verschil."

"Leipzig-coach Julian Nagelsmann gaat zelfs nog een stapje verder", weet Joos. "Hij wil het veld niet groot houden in balbezit, maar net klein. Dan kunnen ze onmiddellijk tegenpressen bij balverlies. Ze creëren daarnaast ook chaos. En daar kun je alleen maar uitkomen als je over toptalenten beschikt."