Waarom het Belgisch voetbal er anders had uitgezien zonder Union

Voetbal in België: hoe het begon

Zo ontstond vanaf het einde van de jaren 1880 de eerste generatie Belgische voetbalclubs. Dit was vooral het werk van leden van de gegoede klasse, die in haar schooltijd kennis had gemaakt met de sport.

En toen kwam Union

Dat weerhield “den Union” er niet van om sportief uit te groeien tot de absolute referentie. De club schoot meteen na de vorige eeuwwisseling als een komeet naar de top van het Belgische voetbal. De eerste titel volgde in 1904, in de daaropvolgende 10 jaar zouden er nog 6 volgen.

Dat gebrek aan financiële middelen en connecties had belangrijke gevolgen voor de club. Zo moesten ze in hun beginjaren meermaals op zoek naar een nieuwe uitvalsbasis. Bovendien konden ze op weinig bijval rekenen van de naburige clubs, die hen vooral beschouwden als een stelletje straatjongens van slechte komaf.

Twee jaar later, op 1 november 1897, werd Union Saint-Gilloise in het leven geroepen. Hoewel ook dit het werk was van een groepje schoolleerlingen uit een eerder vooraanstaand Brussels college, was hun afkomst toch beduidend verschillend dan de meeste clubs die in deze periode het levenslicht zagen.

De elitaire orde geraakt verstoord

De gevolgen van deze sportieve successen beperkten zich niet enkel tot het voetbalveld. Door de groeiende status van Union maakten de vooraanstaande leden van deze club stilaan hun intrede in bestuurlijke organen van de voetbalbond.

Dat was veel minder vanzelfsprekend dan we vandaag zouden verwachten. De maatschappij was nog strikt opgedeeld in klassen, waardoor het voor de adellijke lieden en de zeer gegoede burgerij bijzonder ongewoon was dat ze in contact kwamen met leden van andere maatschappelijke lagen.

Dit onderscheid had ook zijn invloed op het voetbal van toen. Voor de Brusselse voetbalelite binnen de bond was sport, en dus ook voetbal, bij uitstek een symbool van status. Het was een manier waarop de bonne société zich kon onderscheiden van de rest van de maatschappij.

Voor de “Unionisten” daarentegen was voetbal net een middel om de heersende maatschappelijke opdeling te doorbreken. Het was een manier om de verschillende lagen uit de samenleving meer met elkaar in contact te laten komen en sociale mobiliteit mogelijk te maken.