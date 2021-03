VIDEO: De bekendste, de pijnlijkste, de gekste... 5 remontada's tonen Barça hoe het moet

Barcelona kijkt vanavond weer in de ogen van PSG in de 1/8e finales van de Champions League. Na de 1-4 uit de heenmatch lijkt doorstoten moeilijk, maar het verleden wijst uit dat een remontada niet onmogelijk is.

De eerste grote: Deportivo – AC Milan (2004)

De kwartfinale tussen Deportivo La Coruna en AC Milan op het kampioenenbal in 2004 leek vooraf niets meer dan een verplicht nummertje voor Milan. De regerende titelhouder had de heenmatch met 4-1 gewonnen.

De goden waren Deportivo toch gunstig gezind. Ze maakten een vliegende start. Nog voor de rust stond het 3-0 na doelpunten van Pandiani, Valeron en Luque. In minuut 74 schoot invaller Fran Gonzalez de Spanjaarden naar de zevende hemel.

De eerste grote remontada was een feit: nog nooit in de geschiedenis van de Champions League had een ploeg 3 doelpunten opgehaald. Sindsdien konden slechts 3 teams hetzelfde realiseren: Liverpool (2019), Roma (2018) en Barcelona (2017).



De bekendste: Barcelona - PSG (2017)

In de heenmatch van de 1/8e finales toonde PSG zich een maatje te groot voor Barcelona. De Franse ploeg smeerde Barcelona een 4-0-nederlaag aan. Angel Di Maria ontbond zijn duivels en vloerde Ter Stegen tot twee keer toe. Cavani en Draxler legden de 4-0 eindstand vast. De terugmatch leek een onbegonnen karwei voor Messi en co. Toch begon Barcelona furieus aan de wedstrijd. Na 3 minuten was de 1-0 al een feit. Suarez zette de hoop op een stunt kracht bij met een bizar doelpunt. Barcelona kwam terug tot 3-1. Met nog 7 minuten op de klok leek het kalf verdronken, maar dat was niet naar de zin van Neymar. De Braziliaan steeg met de hulp van de ref boven zichzelf uit in de slotminuten. Naast twee doelpunten schudde hij een prachtige assist op Sergi Roberto uit zijn mouw, die de 6-1 eindstand op het bord zette.



De meest onverwachte: AS Roma-Barcelona (2018)

Het was Francesco Totti die tijdens de loting Barcelona aanwees als tegenstander van "zijn" AS Roma in de kwartfinale van de Champions League. Nadien reageerde de Italiaanse voetballegende van Roma: "Het had beter gekund, we gaan het in de kwartfinales opnemen tegen een van de grootste teams in Europa."

De heenwedstrijd bewees zijn gelijk. Barcelona liet zich niet verrassen en pakte uit met een stevige 4-1-zege. Er stond de Romeinse ploeg, met onze landgenoot Radja Nainggolan tussen de lijnen, een moeilijke avond te wachten. Roma had niets te verliezen in de return en speelde met open vizier tegen grootmacht Barcelona. Die tactiek bleek succes te hebben. Dzeko kopte de bal al na 6 minuten voorbij Ter Stegen. Roma geloofde in de overwinning en ging in de tweede helft op en over Barcelona. Een penalty van De Rossi en een kopbal van Manolas bezorgden Nainggolan en co de overwinning én de halve finales in een bloedstollende Romeinse renaissance.

De gekste: Liverpool - Barcelona (2019)

Barcelona had zijn schaapjes al op het droge na 3-0-winst tegen Liverpool in de heenmatch. Liverpool leek een vogel voor de kat in de halve finale van 2019. Ze konden nochtans geschiedenis schrijven door 2 jaar na elkaar in de CL-finale te staan. De Blaugranas dachten dat het moeilijkste achter de rug was. Maar Liverpool kwam al snel op voorsprong via onze landgenoot Divock Origi. In de tweede helft kwam de ploeg van Jürgen Klopp helemaal onder stoom. Wijnaldum scoorde op 3 minuten tijd 2 doelpunten. Liverpool had bloed geroken en ging gretig op zoek naar een vierde treffer. Het was wachten tot ze dé corner kregen. Barcelona stond te slapen, Trent Alexander-Arnold zag Origi moederziel alleen voor de goal staan. De rechtsback trapte de bal snel richting onze landgnoot. Origi twijfelde niet en trapte de bal in het dak van het doel. Het wonder was geschied: 4-0.



De pijnlijkste: Ajax - Tottenham (2019)

De affiche op zich was al verrassend. Ajax speelde dat jaar een uitstekende Champions League-campagne. Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong stonden met één been in de finale na een 1-0-zege in de heenmatch tegen Tottenham. De Ajacieden trokken vol goede moed in eigen huis ten strijde tegen de Engelsen. Het beloofde een spannende ontknoping te worden en zo geschiedde. Terwijl Ajax-supporters zich na een 2-0-voorsprong al in de finale zagen, voerde Lucas Moura nog iets in zijn schild. De Braziliaan trapte de remontada op gang na een knappe counter. Vier minuten later was het opnieuw prijs. Ook dit keer was Moura de doelpuntenmaker van dienst. "Drie keer is trakteren", moet Moura gedacht hebben. Hij voegde de daad bij het woord en trapte de 2-3 in de allerlaatste minuut binnen.