VIDEO: 4 doelpunten bezorgen Lukaku eerste MVP-trofee in Serie A

In februari scoorde onze landgenoot 4 keer in 4 matchen. Cristiano Ronaldo bleef niet bij de pakken zitten en legde er ook 4 in het mandje in februari, maar toch werd Lukaku verkozen tot MVP.

Lukaku toont dit seizoen nogmaals dat hij een gepatenteerde doelpuntenmachine is. De spits van Inter is dit jaar al goed voor 18 goals in 25 matchen. Enkel Cristiano Ronaldo doet beter met 20 goals in 22 matchen.

Bekijk Lukaku zijn doelpunten hier:

Spilfiguur in het radarwerk van Inter

De gouden tandem is de vrees geworden van alle Italiaanse defensies. Een goede samenwerking voorin resulteerde in 6 assists voor Lukaku. Hij is samen met Brozovic zo ook de assistenkoning bij Inter.

Bewezen: "I'm the fucking best"

Lukaku kwam in februari ook opnieuw oog in oog te staan met Ibrahimovic. Het was geen blij weerzien tussen de twee kemphanen. Na het opstootje in het bekerduel waren ze gebrand op revanche. Het was aan hen om te bewijzen wie de beste was.

Het was Lukaku die met zijn voeten sprak. Inter Milaan ging met 0-3 winnen in San Siro. Lukaku was goed voor een goal en een assist. Zijn vreugdekreet sprak boekdelen. "I'm the fucking best", schreeuwde Lukaku het uit. Lukaku 1 - Ibrahimovic 0.