Treedt Clara Tauson (18) in de voetsporen van haar mentor Justine Henin?

Na haar eindzege op het juniorentoernooi van de Australian Open in 2019 heeft Clara Tauson afgelopen weekend een eerste keer gescoord op het hoogste niveau. in Lyon won ze het indoortoernooi, als beloning maakte ze haar entree in de top 100 van het vrouwentennis.

Trainen doet Tauson in ons land, aan de Justine Henin Academy. "We geloven erg in haar", vertelt coach Olivier Jeunehomme aan persagentschap Belga. "Kracht en fysiek zijn haar sterke punten. Op dat vlak mag je haar vergelijken met topspeelsters als Kvitova of Sabalenka."

"Maar Clara beschikt over meer wapens", gaat Jeunehomme voort. "Clara speelt gevarieerd. Ze kan hard slaan, snel tennissen, maar even goed breekt ze het ritme met effectballen. En als het moet, rukt ze op naar het net."

Die laatste kenmerken klinken u bekend in de oren? Niet toevallig. Justine Henin woont regelmatig de trainingen bij van Tauson. Zij won trouwens haar eerste WTA-titel enkele weken voor ze 18 werd: op het toernooi van Antwerpen in 1999.