Toptalent Ajay Mitchell: "EuroLeague of NBA, dat is mijn doel"

Sportweekend is op bezoek gegaan bij Limburg United, waar de 18-jarige spelverdeler Ajay Mitchell het mooie weer maakt. Mitchell, die onlangs ook debuteerde bij de Belgian Lions, moet binnenkort een belangrijke knoop doorhakken over zijn toekomst. Maar over zijn ambities twijfelt hij alvast niet: "Ik wil de EuroLeague of de NBA halen", klinkt het vastberaden.

Ajay Mitchell is de zoon van een Amerikaanse vader en een Belgische moeder. Het basketbal kreeg hij met de pap(a)lepel in: vader Barry Mitchell was in België prof bij onder meer Oostende en Luik. "Eigenlijk is basketbal Ajay's tweede sport", verrast Barry Mitchell. "Ik denk dat hij eigenlijk een betere voetballer was, maar hij wilde graag basketbal spelen." Mitchell junior breekt dit seizoen op 18-jarige leeftijd helemaal door bij eersteklasser Limburg United. Binnenkort wacht hem een aartsmoeilijke keuze voor een jonge basketballer: prof worden in België of de overstap maken naar het Amerikaanse universiteitsbasketbal (NCAA). "Zelf hoop ik dat hij voor de NCAA kiest, zijn moeder ziet hem liever in Europa blijven", zegt vader Mitchell. "Het is een heel moeilijke beslissing die hij zelf zal moeten nemen. Ik zal hem daarin steunen, wat hij ook kiest." Waar eindigt het voor Ajay Mitchell? "Als hij hard blijft werken, kan hij alles bereiken wat hij wil", meent zijn vader. "Hij heeft het potentieel om aan de top te spelen in Europa, zelfs om de NBA te halen. Fysiek moet hij nog veel sterker worden, maar hij heeft veel meer talent dan ik ooit had."

Ajay heeft het potentieel om aan de top te spelen in Europa, zelfs om de NBA te halen. Als hij hard blijft werken, kan hij alles bereiken wat hij wil. Vader Barry Mitchell

Ajay Mitchell: "EuroLeague of NBA is mijn doel"

Europa of de VS: Ajay Mitchell zelf is er nog lang niet uit. "Het is echt moeilijk om te beslissen. Ik denk er veel over na", vertelt de 18-jarige spelverdeler aan Sportweekend. "Ik krijg veel advies van mijn vader en van mijn ploegmaats. Ik wil het graag proberen in de NCAA, maar nu ben ik bij Limburg United en denk ik er ook over na om hier te blijven. Ik weet het echt nog niet. Ik zal gewoon moeten kiezen en er dan 100 procent voor gaan." Waar hij uiteindelijk naartoe wil, dat weet Mitchell junior al wel: "De EuroLeague of de NBA. Dat is mijn doel. Fysiek moet ik nog sterker worden. Ik weet op welke vlakken ik nog vooruitgang moet maken." "Wie mijn voorbeelden zijn in de NBA? D'Angelo Russell van Minnesota of De'Aaron Fox van Sacremento, niet toevallig ook twee linkshandige guards", lacht Ajay Mitchell.

Ronny Bayer: "Hij moet naar Amerika gaan"

Sportweekend bracht vader en zoon Mitchell samen met voormalig Belgian Lion Ronny Bayer, die bij Oostende nog ploegmaat was van Barry Mitchell. Welk advies heeft hij als ex-spelverdeler voor de jonge Mitchell? "Als hij de kans krijgt, moet hij naar de VS gaan", is Bayer resoluut. "Wanneer hij gespeeld heeft bij een goeie universiteit, dan zullen er voor hem altijd meer deuren opengaan dan wanneer hij in België blijft." Het talent van Mitchell staat in elk geval buiten kijf, ook voor Bayer. "Ajay is een lefgozer. Hij heeft scorend vermogen en is ondanks zijn jonge leeftijd al erg matuur en beschikt over een goeie vista." "Hij moet nog wat aan kracht winnen, maar als hij de juiste keuzes maakt, zal hij over enkele jaren de fakkel overnemen van Sam Van Rossom bij de Belgian Lions."