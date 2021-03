Toen waren ze nog met 10 voor het olympisch turntoernooi

Nina Derwael

Axelle Klinckaert

Maellyse Brassart

Fien Enghels

Margaux Daveloose

Noémie Louon

Lisa Vaelen

Kéziah Langendock

Jutta Verkest

Charlotte Beydts

In hun voorbereiding nemen de gymnastes volgende maand deel aan het Europees kampioenschap in Bazel (Zwi). Eind juni is er de Flanders International Team Challenge in Gent.

Begin juni zal een 3e preselectie bekendgemaakt worden. Na het event in Gent volgt de definitieve olympische selectie. België mag in Tokio een ploeg afvaardigen voor de teamcompetitie.