Ook Duitsland gaat de strijd aan met kansspelsysteem van FIFA

Loot boxes zijn virtuele schatkisten in games als FIFA of NBA2K, met daarin items die in het spel gebruikt kunnen worden. Die kistjes kunnen verdiend worden tijdens het spelen, maar ze kunnen ook aangekocht worden. In dat laatste geval kan er gesproken worden van een kansspel.

In 2018 kwamen loot boxes in ons land in opspraak, nadat de Kansspelcommissie besliste dat deze virtuele verrassingen in strijd zijn met de gokwetgeving. EA en 2K verkopen sindsdien geen loot boxes meer in ons land.



In Duitsland schiet men nu ook in actie, maar zullen de regels er net iets anders uitzien. De Duitse regering wilt games met loot boxes namelijk enkel verbieden voor jongeren onder de achttien jaar.



Op het moment dat gamemakers hun spel willen verkopen aan jongeren, zullen ze dus maatregelen moeten nemen waardoor het aankopen van deze kisten onmogelijk wordt.



Ook andere in-game aankopen (zogeheten microtransactions) zouden onder deze wetgeving vallen.Hoe deze wet er in de praktijk zal uitzien, is voorlopig nog onbekend. Wat wel vaststaat is dat de leeftijdscategorie duidelijk aangeduid zal worden op de toekomstige FIFA-gamedoosjes.