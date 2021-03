Mathieu van der Poel: "Geen klassementsambities in Tirreno-Adriatico"

Vanaf woensdag peddelt Mathieu van der Poel mee in Tirreno-Adriatico. "De Strade Bianche is intussen wel doorgedrongen, denk ik", vertelt de Nederlander enkele dagen na zijn nummertje in Siena.

"Het was een van mijn mooiste zeges. Zeker de manier waarop. Maar er komt nog heel veel aan. Het is niet dat mijn seizoen al geslaagd is. Het is wel leuk om zo te beginnen."

Van der Poel kan de lijn doortrekken in Tirreno-Adriatico, waar hij vorig jaar een rit won.

"Ik heb zeker geen klassementsambities voor deze editie. Ik ga eerder voor een ritzege. Ook met Tim Merlier, die een van de snelste renners in dit pak is. Ik rijd vooral in functie van Milaan-Sanremo (20 maart)."